袁國勇稱祿泉樓首名女患者或成超級傳播者　今早再有4住客送院 (11:12)

今早，有穿着全副保護裝備的救護員到瀝源邨祿泉樓，將4人送院，包括一名拖着行李箱的男子、一名抱住嬰兒的女子，以及一名老婦；同一時間一名外傭及一位老翁坐上旅遊巴。

衛生防護中心人員則在現場，收集住戶的深喉唾液樣本。穿保護衣的人員亦加強清潔升降機和地下大堂。

今日出入祿泉樓的居民，都戴上手套或以紙巾隔着按掣及開門。居於12樓的周女士表示，不能擔心太多，想起2003年SARS時祿泉樓也有人染病，她說SARS起就以紙巾隔着開門和按電梯掣，不會直接接觸。

任職飲食業曾小姐與確診患者同居於8樓，她說昨日（1日）看新聞才知患者與她居於同一層，但仍不知那一戶，而7樓和10樓亦有患者，她形容被「夾住」，這兩天起進出大廈會戴上手套，但稱大廈住戶大部分為長者，衛生意識較弱，常無戴上口罩，擔心他們容易感染。她表示，由周日（5月31日）傳出祿泉樓有人確診後，已被要求停工14天。

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