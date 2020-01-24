新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓確診者或因開信箱、按升降機掣、接觸大門等交叉感染 (09:00)

新型冠狀病毒在沙田瀝源邨爆發，繼一對居於該邨祿泉樓的夫婦確診後，同一大廈昨晚（1日）再有4名居民初步確診。政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚約11時40分抵達瀝源邨了解情況。他與專家視察後表示，找不到與淘大花園U形聚水器、康美樓改裝糞渠、亨泰樓擾流效應相似的情況，暫時見不到該類結構性問題，目前沒有疏散居民的需要。
袁國勇稱，會循多個可能性調查，包括住戶雖住在不同樓層，但其中兩個單位的編號為21。他稱當中三個單位的住戶會共用兩部升降機，不排除按掣時交叉感染；住戶的信箱位置亦非常接近，或在開信箱時互相感染；而4個住戶出入大廈時都會接觸大門，或會觸摸到病毒而染疫。
袁國勇呼籲，每個住戶今日（2日）早上都要盡快提交深喉唾液樣本，並保持個人及環境衛生，將交叉感染風險降到最低。被問到其他居民能否上班上學，他表示如佩戴口罩及保持手部衛生，不需要過分擔心，現階段不可能困着整棟樓居民，否則會引起恐慌。
昨晚亦有到場了解情況的環境局副局長謝展寰表示，人員細心檢查涉事單位的喉管接駁情況及互相的關聯，見不到喉管因改裝而造成泄漏的情況，加上通風理想，暫時找不到樓宇維修或設計方面而導致病毒擴散。為保險計，會在屋內取不同的環境樣本。
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