新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓4居民初步確診　袁國勇赴現場視察　當局為轉移居民做準備 (23:50)

【23:50】沙田區區議員岑子杰在現場表示，自長康邨康美樓事件後，他已着房屋署人員到瀝源邨了解渠管情況，他引述職員稱檢查後沒有問題。

【23:45】袁國勇深夜約11時40分抵達瀝源邨，進入房屋署辦事處。

【23:15】瀝源邨祿泉樓4名初步確診女病者晚上10時許由救護車送院。據悉，港大微生物學系講座教授袁國勇正趕往祿泉樓查看單位的喉管，當局正召喚警方及醫療輔助隊到場準備，若袁國勇判斷有需要轉移居民，居民會被送往駿洋邨檢疫中心。

【21:50】該34歲女患者早前確診，其兩名嘉里貨倉同事（均居於葵聯邨聯悅樓）及上周六（5月30日）把她送往醫院的救護員今日（6月1日）確診。衛生署昨委託房屋署在瀝源邨祿泉樓及葵聯邨聯悅樓派發深喉唾液樣本瓶，祿泉樓居民今早排隊交還深喉唾液樣本。

據了解，34歲蔬果包裝工夫婦居住瀝源邨祿泉樓8樓，今晚初步確診的4名女子，當中兩人住8樓，另外兩人分別居住7樓及10樓。

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