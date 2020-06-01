警拒披露通例內容惹投訴　申訴專員稱投訴成立指警說法牽強 (22:30)

申訴專員公署回覆稱，受《申訴專員條例》保密條款所限，不能向第三者透露個案內容，亦不會就投訴個案作任何引申評論或補充。警方回覆，表示現正檢視申訴專員公署的報告。

《眾新聞》報道引述申訴專員報告指出，警務處就事件回覆申訴專員，稱《通例》部分內容載有警方對案件的調查程序及指引，一旦披露「會協助不法人士推敲該處整體調查案件及其他執法行動的能力，有機會引致不法人士刻意逃避或干擾調查程序，或刻意干犯《警察通例》沒有羅列的罪行」；惟公署認為，《通例》標題僅籠統交代相關章節的主題，未有包含任何具體內容，不會導致警方所述情況，形容警方說法「實屬牽強」，建議警方重新按《守則》考慮記者索取資料的要求。

《眾新聞》報道續指出，在獲悉裁決後，於上月18日向警方要求提供《通例》所有章節標題，並稱警方於上月27日回覆，表示已收到申訴專員公署的報告，正進行內部檢視。

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