涉堵路抗議未全面封關　廚師認用錯方法表達訴求 (21:00)

案情指出，當晚10時許，被告李晨光與另外20人把發泡膠和膠欄杆放在旺角彌敦道與山東街交界的南行車線，阻止車輛駛過。警方追截期間，被告推了警員一下，意圖拉走另一名14歲少年，最終雙雙被捕。

辯方求情時稱，被告不滿政府未有封關以應對疫情，令口罩短缺，並出現炒賣、假貨等情況，用了錯誤的方法要求政府回應市民訴求。被告的僱主亦撰信求情，稱被告為人勤力，與同事相處融洽，又經常做義工。辯方又說，事件中無人受傷或財物損失，希望法庭輕判。

另外，去年聖誕節「和你shop」示威活動期間，17歲香港知專設計學院（HKDI）男學生唐綽謙在旺角被搜出摺刀及兩柄槌子，他今日否認一項管有物品意圖損壞財產罪。案件將於8月26日開審。

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