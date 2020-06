明愛3眼科醫生涉擅轉介病人至私家診所　控串謀公職人員行為失當 (20:30)

3名被告依次為邱承建(40歲),兄弟朱東麒(46歲)及朱東恒(43歲)。3人共同面對一項串謀犯公職人員行為失當罪,朱氏兄弟各自被控串謀邱承建干犯公職人員行為失當罪,邱承建另被控一項盜竊罪 。

控方透露,3名被告均曾出任明愛醫院眼科駐院醫生,其中朱東麒屬兼職,他另經營尖沙嘴一間名為「Eye & Face」私人診所,朱東恒是診所的公司秘書。

據控方開案陳辭,朱東麒2011年起在「Eye & Face」執業,邱承建及朱東恒則於2012年1月至2016年6月期間,曾把66個明愛醫院病人,以及26份病人紀錄轉介予朱東麒經營的「Eye & Face」診所。惟他們在轉介前沒有告知病人及醫管局,他們在涉案診所的關係。

控方文件披露,3名被告曾以短訊轉介病人事宜,提及「一推一拉,Thanks, top agent!!! (感謝,頂級經紀)」,「Yes all other eye doctors can go eat shit.」(對,其他眼科醫生可以去吃屎)等。

邱承建被捕後在警誡下說,「我係有轉介過醫院啲病人畀兩位朱醫生,因為我為咗病人着想,因有啲病人等唔切醫院,我咪介紹舊同事畀病人考慮,呢啲都係事實,但我冇收過任何利益」。案件明續。

