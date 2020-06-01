被指警車內用頭撞警員　24歲學生脫罪 (20:15)

被告譚皓宇（24歲）被控於去年8月4日在黃大仙警署外的警察私家車內，襲擊警員沈鴻源。沈姓警員早前供稱，被告在車上不斷掙扎，將其制服期間被告兩度以頭撞向他的臉部。

裁判官鍾明新裁決時表示，警方現場拍攝的片段顯示被告在上警車前未見有傷勢，但在醫院和警署拍攝的相片中顯示被告滿身傷痕，包括鼻部骨裂、頭部有擦傷及瘀傷等。鍾官指出，被告的頭部必然是多次撞向硬物才致如此嚴重的傷勢，相信涉事警員一定會察覺到，惟其供辭卻沒有提及被告曾撞到硬物，亦未能解釋被告的傷勢來源。

鍾官又說，該警員作供稱自己的左臉疼痛、左手手指反甲，但驗傷報告卻稱他左手輕微扭傷及右眼輕微觸痛，兩者有矛盾，故他不接納警員為誠實可靠的證人，裁定被告罪名不成立。

辯方陳辭指出，控方案情完全依賴警員的供辭，沒有獨立證人，惟警員供辭與醫療報告不一致，指他「信口雌黃，噏得就噏」。

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