稱港區國安法必須推行　列顯倫：香港僅是中國一個地區 (19:10)

列顯倫指出，世上所有國家，除非是失敗國家，都有法律保障自身國家安全。他稱，2002年9月，政府就23條立法起草諮詢文件，並全面考慮到憲制上所保障的個人自由：包括言論自由、表達自由、新聞自由；以及可免於被任意逮捕的自由、不得擅闖民居等等。

時任法律政策專員解釋，建議新訂的叛國罪涵蓋範圍比現有的罪行更為狹窄，因此沒有對港人現時所享有的言論自由施加任何新的限制；唯一可能以語言文字構成叛國罪的情況就是，有人以言論鼓動外國入侵中國或協助與中國交戰的公敵，並舉例說，例如中國與外國交戰，而有香港居民為敵人廣播宣傳等。

列顯倫稱，時移勢易，中國面臨貿易戰威脅，網絡戰爭有可能演變成公開衝突，提升和完善國家安全法刻不容緩。

他又說，自去年10月以來，本港立法機關已經無法正常運作，更形容在5月18日的立法會會議，「議員們就像小孩子在運動場上鬧事一樣，一名議員尖叫着、踢着腳被強行逐出立法會的照片傳遍全球」；並且愈來愈多證據顯示，有恐怖分子活動旨在打垮香港警察及推翻政府；同時反政府運動的資金充足，令人懷疑資金來源。

他批評，雖然新型冠狀病毒肺炎令暴力衝擊稍為緩和，但只有少數被捕者被定罪，而且沒有人因企圖謀殺、嚴重身體傷害、縱火、刑事損壞交通基建等罪行而被定罪；示威者更欺凌威嚇警察家屬及破壞被視為「親中」的商店。

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