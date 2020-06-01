外婆被控謀殺6歲外孫　女兒稱已原諒精神病母 (19:45)

被告簡桂芳被控2018年3月18日，在香港謀殺鄭霆軒。控方作開案陳辭指出，被告與事主同住，為事主的主要照顧者。案發當日，被告與事主曾在五金店購買一把刀，其後與朋友飲茶。至下午5時半，被告與事主前往灣仔比華利酒店，並在房內謀殺事主。

被告的女兒、事主母親黃詩敏供稱，她在兒子1歲後搬離家，但不時與兒子吃晚飯和溫習，形容兒子和被告案發當日曾致電她，告知「去咗玩，好開心，晏啲先返屋企」，並因「玩得好攰，所以想搵間房瞓」。

黃詩敏在盤問下稱，被告長期患精神病，曾試圖上吊自殺，但形容被告非常疼愛兒子，「健康、情緒、學習，（對兒子）全個人佢都好擔心」，同意被告當日所作所為與其平日的性格不符，自己已原諒母親。

本案為法庭恢復正常運作後，首宗有陪審團參與的刑事案件。高院今早進行遴選陪審員的程序時，每名陪審員均須相隔一個座位，部分人亦因庭內座位有限，需移師至大堂延伸部分觀看審訊直播。除此之外，庭內法官、大律師、陪審團和證人的座位，全以膠板圍起。

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