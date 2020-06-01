警察學院警長涉騙學警25萬元　控方稱曾威嚇可讓班員吃盡苦頭 (18:50)

控方開案陳辭表示，被告歐智威（49歲）於2012至2013年間擔任其中一班警員訓練課程的副班主任。被告多次威嚇班員，例如聲稱一旦有班員令他不快，他能令該人結業後「吃盡苦頭」，故班員不敢違抗被告。

根據指引，受訓學警每月支出約為2200元。被告聲稱每人須付1萬元，其中6000元為接收上屆學警物資的「承接費」。涉案班別的財政長遂收取費用，把其中18萬元交予被告。

在受訓中段，被告亦提出為班員製作紀念相冊，涉款6萬元，各班員遂向被告付款。直至訓練尾聲，被告訓示班員要向他送禮，須付1萬元作Photoshop軟件費用，眾班員照辦。

但控方在開案陳辭稱，學院事實上會免費提供必須物資，所謂「承接費」並不存在，且學院亦會向學警免費派發結業刊物。

另外控方說，被告以拍攝步操為由，要求班員購入4萬多元的相機和腳架。被告又稱能代購「很厲害」的藥物，為班員醫治感冒，但相關藥樽上沒有標籤和藥名。被告每次索價7000至8000元，不少班員均有服藥。

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