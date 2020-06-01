16歲學生藏槌仔獲撤控改守行為1年　官：非常幸運 (17:40)

被告為報稱學生的劉加明（16歲）。主任裁判官形容，被告因其年齡及無案底而獲控方提出以自簽保守行為處理，是「非常幸運」（extremely lucky），稱若他一旦被判罪名成立，將會一世留有案底，影響前途。

控方案情指出，當日下午3時05分，3名警員在天星碼頭停車場附近行人隧道發現被告形迹可疑，當時被告身穿黑外套、戴黑口罩及背黑背包，並逃避警員眼神，警員遂上前截查，但因隧道擠迫，警員最後帶被告到停車場旁行人路搜查，並在其背包搜得一把45厘米木柄槌仔、兩對工業用手套、一個護目鏡、一個防毒面具及兩個濾罐。被告在即場及警誡下均保持緘默。

另外，24歲報稱無業的黃偉傑涉在同日於中環遮打道近港鐵中環站J出口的公眾地方攜有攻擊性武器，即一塊磚頭，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，暫毋須答辯。案件押後至7月15日再訊，被告獲准以1000元保釋，須遵守不得離港及每星期到警署報到一次等條件。

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