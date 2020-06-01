眾志三成員涉國歌法公聽會示威　裁定表證成立 (17:10)

控方今早傳召聲稱被襲擊的一級保安助理許耀德作供，稱當時鄭家朗發言完畢後有「小動作」，隨後在發言枱下拿出一部「擴音機仔」並起身離座，同時有兩名女子戴上面具向前衝。他說，自己當時坐在主席台旁，見狀便衝上前以「大字形」阻擋在最前方，其後得知是何秀儀的一名女子繼續衝前，他說兩人「左膊撞左膊」，令他失平衡倒地數分鐘，並且左手疼痛完全無法活動，最後由其他保安員攙扶離場。

惟之後控方在庭上播出兩段案發時不同角度的片段後，裁判官何俊堯直言「由始至終都見唔到佢（何秀儀）左膊掂過你左膊喎，佢左膊都同你左膊都唔同水平？」許耀德只回應「當時太快」，何官再追問「咁即係點呢？」許耀德表示：「唔肯定。」

辯方另在庭上播出一段案發後會議室外的閉路電視片段，片中看到許耀德在會議室外雖有用右手按着左肩，但其左手則不時前後搖擺及曾屈曲。辯方詢問下，許耀德承認他在片中左手有活動屈曲，亦同意當時是案發後剛踏出會議室不久。

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