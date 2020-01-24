新冠肺炎｜本港增3宗本地確診　包括一名救護員　曾為瀝源邨女患者戴氧氣面罩 (16:42)

衛生防護中心公布，本港今日（6月1日）新增3宗新型冠狀病毒本地確診個案，包括一名救護員，以及昨日（5月31日）確診的34歲瀝源邨女患者（個案1084）的兩名同事。本港至今累計有1087宗確診及一宗疑似個案。
個案1086：
．40歲女子
．4月27日出現發燒、咳嗽等病徵
．4月27至29日期間，曾向私家醫生求診，醫生診斷為上呼吸道感染
．與丈夫與3名子女同住葵聯邨聯悅樓，家人沒有病徵
．病發期間，即4月27日至5月7日沒有上班
．平日到葵盛東街市買菜後回家，除5月28日下班後與同事聚餐，多數時候沒有特別聚會
個案1087：
．36歲女子，是個案1086的同事
．與丈夫和兒子居住葵聯邨聯悅樓，平日到葵盛東街市買菜
．4月25日出現發燒、咳嗽等病徵，同日向私家醫生求醫
．4月25至30日請病假，沒有上班
個案1088：
．27歲男子，任職救護員，無病徵
．與父母、兄長居住瀝源邨福海樓
．5月30日早上曾載送個案1084患者到醫院，當時戴上外科口罩、眼罩及手套，但沒有佩戴N95口罩，其間曾為該患者戴上氧氣面罩
．5月30日晚上，曾和女友到又一城商場的「牛角」吃晚飯，隨後留宿大圍朋友家
．樣本的CT值36，病毒量低
瀝源邨女患者工作貨倉樣本檢測呈陰性
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局已到個案1084患者的工作處所，葵涌嘉里物流溫控貨倉採集環境樣本，包括食物包裝上的樣本，所有樣本均對病毒呈陰性，但張竹君稱不能排除該處受污染的可能。
此外，個案1084、個案1086、1087均曾向私家醫生求診，張竹君稱，私家醫生已做妥防護措施，故他們不是密切接觸者，無需將其隔離。
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