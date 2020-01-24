40萬新登記選民　26至30歲選民比上屆立法會選舉多33.5% (17:05)

比較上一屆2016年選舉，今屆總選民人數增幅則為一成七。26至30歲、61至65歲、66至70歲年齡群組的選民登記增幅多達三成，其中為26至30歲選民比上屆立法會選舉多33.5%，而18至20歲及51至55歲人數分別微跌約3%。在新登記選民方面，2016年只有約17.7萬名新登記選民，今屆增加逾22.4萬人至逾40.1萬人。

在功能界別方面，今屆有逾418.7萬名區議會（第二）功能界別（俗稱「超級區議會」）登記選民，比2016年多約71.3萬人，增幅約兩成；其餘傳統功能界別則有逾24.7萬名選民，比2016年多8023人。

飲食界 體育、演藝、文化及出版界選民增幅大

傳統功能界別中，今屆2020年飲食界最新選民登記人數為7965人，較去年的4408人增幅達80.7%，亦較上一屆2016年選舉的5543人，增加約43.7%。

至於體育、演藝、文化及出版界，選民人數今屆有4163人，較去年的3164人增幅為31.6%，而對比2016年的2920人，則增加約42.6%。

選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」查閱自己的最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內，巿民亦可在辦公時間內致電選舉事務處熱線2891 1001查詢。