青年涉紀律部隊宿舍外參與暴動　控辯爭拗警供辭可信性 (16:30)

被告林子浩（20歲）報稱學生，他否認去年10月1日於黃大仙東頭村道與其他不知名者參與暴動。

控方陳辭表示，案發時光線充足，警方視線並無受阻，當時兩名負責拘捕被告的警員均詳細說出過程，兩人供辭可彼此印證。加上當時被告是少數沒有佩戴頭盔的示威者，兩名警員又稱對被告的衣著打扮印象深刻，故認為法庭應接納兩人的供辭。

控方又表示，案發時被告身穿與示威者相似的裝束，他亦曾身處傘陣，而傘陣內有人投擲雜物磚頭，足以證明被告與其他暴動參與者有共同目的，顯示他絕非旁觀者。控方早前曾稱，被告遭驅散時曾向警方擲物。

辯方陳辭表示，控方只依賴兩名警員的證供，在沒有相片或影片佐證的情況下，形容兩警是在「兵荒馬亂」下作拘捕，質疑他們供辭是否可靠。辯方又稱，警員最初只以「非法集結罪」拘捕被告，若警方在現場確實目睹被告遭驅散時投擲雜物，以及作出破壞社會安寧的行為，無理由不以暴動罪拘捕。

辯方續說，兩名警員不否認被告頭部受傷流血，惟他們均不能解釋受傷因由，只否認曾對被告施襲，故質疑兩人的可信性。

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