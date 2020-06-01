5大學校長發聲明：理解訂立國家安全法必要性 (14:22)

全國人大會議上周四（5月28日）通過制訂「港區國安法」《決定》，本港8間資助大學其中5間的校長，包括香港中文大學校長段崇智、香港大學校長張翔、香港教育大學校長張仁良、香港理工大學校長滕錦光及嶺南大學校長鄭國漢發表聯合聲明，稱完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要性，並珍惜《基本法》所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。
聲明指出，國家及香港的繁榮穩定與年青人的未來息息相關，「安全穩定的社會環境、健全法制與法治、良好治安、多元包容，對香港的長遠發展至為重要」。聲明又稱他們會一如既往，堅守學術自由，卓越教研，以及院校自主，並維護多元文化，貢獻社會。
未有聯署該聲明的包括香港科技大學校長史維、香港浸會大學校長錢大康、香港城市大學校長郭位。樹仁大學上周三（5月27日）稱「法治是香港核心價值，亦是香港實施「一國兩制」的重要基石。國家安全，關乎香港繁榮穩定和『一國兩制』能否成功落實」。香港恒生大學稱，校方沒有政治立場，大學守護學術及言論自由。
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