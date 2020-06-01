何栢良籲留意家居隔離有否漏洞　加強本地感染源頭追蹤 (12:35)

何栢良說，室內和餐飲限聚令對病毒防控有功效，至於在室外只要市民有戴口罩，限聚令安排可以取消。

何栢良亦稱，不同的感染源頭，防疫措施完全不同，應了解確診患者在潛伏期間，有否接觸外地回港者，以及有關家居隔離措施是否存在漏洞，引致社區有感染源頭，或是有弱陽性結果的復陽個案出現在社區，導致有感染群組。

不能排除女患者經外國貨品感染

昨日確診女患者的工作是為英國入口的包裝食物貼標籤，何栢良說不能排除女患者經由接觸外國貨品感染的可能性，因為病毒在環境存活時間長，如果貨品曾冷藏，病毒存活更久。他建議，未證實女患者感染源頭前，在海外物流公司工作的市民要盡量小心。

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