瀝源邨確診者曾3度求診　涉事診所續營業　病人：醫生無提事件 (12:00)

涉事診所今早（6月1日）如常營業，門外未有貼上任何與確診個案相關的告示，不少病人如常到診所看診，商場清潔工於10時許到診所門外以漂白水拖地消毒。

李伯伯今早陪同患腸胃炎的女兒到診所求診，稱知悉昨日有瀝源邨居民確診，但不知確診者曾到該診所，聞訊後顯得不滿，「嚟呢度睇過？」他稱診所的護士及醫生均無提及事件，「佢點會夠膽講，睇3次都睇唔到，累死人啦！」李伯伯表示，不擔心有感染風險，但回家後會立即洗澡消毒。

邱婆婆今日因氣管不適到該診所求醫。她表示，自己到上址看診已多年，不知近日曾有新冠肺炎確診者到來求醫，又說若知道便不會來診所，「幾廿歲，都驚架嘛。」她說，醫生應診時有佩戴眼罩及口罩，惟未有交代事件，診所亦無特別安排。

患肺塵病的王先生今早因咳嗽到診所求診，他稱醫生未有要求他留下唾液樣本，又對他說只要戴好口罩、沒接觸過確診者便不用擔心。王先生說，知道有確診者曾到診所，他亦於上月28日、即確診者求醫當日到過診所，但他未有太擔心，「都唔驚得咁多啦，行出街邊個帶菌者都唔知。」他又相信診所已消毒。

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