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圖看明報民調：逾四成半受訪者「完全唔信任」警方、中央、港府 (08:30)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心第七輪民調（2020年5月25日至29日），就中央政府、香港特區政府、警方信任程度作評分，815名受訪者中，均有逾四成半給予警方、中央政府及特區政府最低分，即「完全唔信任」0分，分別為47.5%、46.5%及45.8%。

問卷題目：你而家對警方嘅信任程度有幾高呢？

結果：

0分（完全唔信任）　47.5%

5分（一般）　9.2%

10分（完全信任）　12.4%

其他　約31%

問卷題目：你而家對中央政府嘅信任程度有幾高呢？（可以俾0至10分）

結果：

0分（完全唔信任）　46.5%

5分（一般）　8.0%

10分（完全信任）　12.8%

其他　32.7%

問卷題目：你而家對特區政府嘅信任程度有幾高呢？（可以俾0至10分）

結果：

0分（完全唔信任）　45.8%

5分（一般）　13.0%

10分（完全信任）　7.5%

其他　33.7%

民調詳情請留意周一（1/6）及周二（2/6）《明報》。

資料來源：中大傳播與民意調查中心

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