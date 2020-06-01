圖看明報民調：逾四成半受訪者「完全唔信任」警方、中央、港府 (08:30)

問卷題目：你而家對警方嘅信任程度有幾高呢？

結果：

0分（完全唔信任） 47.5%

5分（一般） 9.2%

10分（完全信任） 12.4%

其他 約31%

問卷題目：你而家對中央政府嘅信任程度有幾高呢？（可以俾0至10分）

結果：

0分（完全唔信任） 46.5%

5分（一般） 8.0%

10分（完全信任） 12.8%

其他 32.7%

問卷題目：你而家對特區政府嘅信任程度有幾高呢？（可以俾0至10分）

結果：

0分（完全唔信任） 45.8%

5分（一般） 13.0%

10分（完全信任） 7.5%

其他 33.7%

民調詳情請留意周一（1/6）及周二（2/6）《明報》。

資料來源：中大傳播與民意調查中心

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