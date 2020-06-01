圖看明報民調：逾四成半受訪者「完全唔信任」警方、中央、港府 (08:30)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心第七輪民調（2020年5月25日至29日），就中央政府、香港特區政府、警方信任程度作評分，815名受訪者中，均有逾四成半給予警方、中央政府及特區政府最低分，即「完全唔信任」0分，分別為47.5%、46.5%及45.8%。
問卷題目：你而家對警方嘅信任程度有幾高呢？
結果：
0分（完全唔信任） 47.5%
5分（一般） 9.2%
10分（完全信任） 12.4%
其他 約31%
問卷題目：你而家對中央政府嘅信任程度有幾高呢？（可以俾0至10分）
結果：
0分（完全唔信任） 46.5%
5分（一般） 8.0%
10分（完全信任） 12.8%
其他 32.7%
問卷題目：你而家對特區政府嘅信任程度有幾高呢？（可以俾0至10分）
結果：
0分（完全唔信任） 45.8%
5分（一般） 13.0%
10分（完全信任） 7.5%
其他 33.7%
民調詳情請留意周一（1/6）及周二（2/6）《明報》。
資料來源：中大傳播與民意調查中心
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