圖看明報民調：逾四成受訪者「完全唔滿意」中央在港落實一國兩制做法 (08:40)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心第七輪民調（2020年5月25日至29日），結果顯示815名受訪者中，就中央政府現時在香港落實一國兩制的做法，41.4%受訪者給予0分，即「完全唔滿意」，較對上一輪民調（2020年3月19日至27日）同樣給予0分的33.4%，多出百分之八，亦是七輪民調以來，最多人表達「完全唔滿意」的一次，較去年5月第一輪民調22.5%給予0分，高出近19%。