圖看明報民調：逾四成受訪者「完全唔滿意」中央在港落實一國兩制做法 (08:40)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心第七輪民調（2020年5月25日至29日），結果顯示815名受訪者中，就中央政府現時在香港落實一國兩制的做法，41.4%受訪者給予0分，即「完全唔滿意」，較對上一輪民調（2020年3月19日至27日）同樣給予0分的33.4%，多出百分之八，亦是七輪民調以來，最多人表達「完全唔滿意」的一次，較去年5月第一輪民調22.5%給予0分，高出近19%。
問卷題目：你滿唔滿意中央政府而家喺香港落實一國兩制嘅做法呢？（可以俾0至10分，0分代表完全唔滿意）
以下是七輪民調給予0分（完全唔滿意）的百分比：
第七輪（25/5-29/5/2020） 41.4%
第六輪（19/3-27/3/2020） 33.4%
第五輪（8/10-14/10/2019）36.6%
第四輪（5/9-11/9/2019） 31.7%
第三輪（7/8-13/8/2019） 31.1%
第二輪（17/6-20/6/2019） 22.7%
第一輪（23/5-5/6/2019） 22.5%
以下是七輪民調給予10分（完全滿意）的百分比：
第七輪（25/5-29/5/2020） 17.2%
第六輪（19/3-27/3/2020） 11.8%
第五輪（8/10-14/10/2019） 7.6%
第四輪（5/9-11/9/2019） 10.1%
第三輪（7/8-13/8/2019） 9.2%
第二輪（17/6-20/6/2019） 11.8%
第一輪（23/5-5/6/2019） 9.2%
以下是七輪民調給予5分（一般）的百分比：
第七輪（25/5-29/5/2020） 11.3%
第六輪（19/3-27/3/2020） 14.9%
第五輪（8/10-14/10/2019）17.1%
第四輪（5/9-11/9/2019） 20%
第三輪（7/8-13/8/2019） 19.9%
第二輪（17/6-20/6/2019） 22.6%
第一輪（23/5-5/6/2019） 24.8%
民調詳情請留意周一（1/6）及周二（2/6）《明報》。
資料來源：中大傳播與民意調查中心
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