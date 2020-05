林鄭月娥讚崔天凱　「港區國安法」立法工作勢在必行 (17:55)

林鄭月娥稱,崔天凱在文中形容香港「是傳統清雅碰撞現代繁華之地,是東方遇見西方的熠熠之珠,叮叮車穿越百年緩緩行駛,茶餐廳從不打烊談笑風生」(The city presents a unique contrast between historical richness and vivacious modernity, with its classic trams roaming the streets and noisy, bustling restaurants. It is a romantic fusion of the East and the West),令她非常感動。

她續稱,近年在外訪或出席國際會議或大使訪港期間,先後和不少中國大使見面,他們都不約而同表示欣賞香港的獨特之處,並在他們的外交事務上推介「一國兩制」的成功實踐,支持香港在他們駐地的經貿工作和為在外遇上困難的港人提供適切的領事保護和支援。

‧崔天凱︰維護國家安全是「一國兩制」賴以生存基礎

港區國安法 相關報道:

張建宗:有國家主張國家安全但阻撓中國維護國安

曾國衞:有人「賊喊捉賊」反對港區國安法 稱無外國國籍及物業毋懼制裁