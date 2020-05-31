林鄭月娥讚崔天凱　「港區國安法」立法工作勢在必行 (17:55)

特首林鄭月娥今日（31日）在facebook表示，中國駐美大使崔天凱就有關香港維護國家安全立法的署名文章簡潔有力，而且有一段話是説給長期在香港工作和生活的美國朋友聽的。崔天凱説立國安法可以讓那些美國朋友更安全更放心在香港安居樂業、投資興業。「港區國安法」立法工作事關重大勢在必行，面對外國政府和政客的無理指控，中國大使會全力以赴。
林鄭月娥稱，崔天凱在文中形容香港「是傳統清雅碰撞現代繁華之地，是東方遇見西方的熠熠之珠，叮叮車穿越百年緩緩行駛，茶餐廳從不打烊談笑風生」（The city presents a unique contrast between historical richness and vivacious modernity, with its classic trams roaming the streets and noisy, bustling restaurants. It is a romantic fusion of the East and the West），令她非常感動。
她續稱，近年在外訪或出席國際會議或大使訪港期間，先後和不少中國大使見面，他們都不約而同表示欣賞香港的獨特之處，並在他們的外交事務上推介「一國兩制」的成功實踐，支持香港在他們駐地的經貿工作和為在外遇上困難的港人提供適切的領事保護和支援。
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