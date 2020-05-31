張建宗：有國家主張國家安全但阻撓中國維護國安 (11:32)

張建宗在網誌稱，某些國家一邊主張自身國家安全，另一邊則千方百計阻撓中國維護國家安全，這種虛偽和雙重標準為人所不齒。他表示，利用單方面制裁作威脅，干預其他國家和地區的政策，違反國際法律和國際慣例的行徑，任何對香港的制裁措施都是雙刃劍，損人害己；香港與祖國有能力、決心和信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅。

他又說，自全國人大開始審議制訂「港區國安法」《決定》以來，本港一些別有用心的人再造謠煽暴，製造恐慌，誣蔑國安立法會令「一國兩制」名存實亡、令香港失去高度自治地位等，他批評說法全屬無稽之談。

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