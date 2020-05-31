張建宗：有國家主張國家安全但阻撓中國維護國安 (11:32)

美國總統特朗普批評中國將香港變成「一國一制」，宣布將取消美國對港特殊待遇，並制裁參與蠶食香港自治的內地及香港官員。政務司長張建宗今（31日）發表網誌，指某些外國政客頻頻作出高調攻擊，指控制訂「港區國安法」有違《基本法》、「一國兩制」及高度自治，削弱港人的人權及自由，甚至威脅制裁中國及香港。他稱，這些本地以至外國政客的惡意言論、批評及舉措，根本是出於政治考慮，企圖打擊國家，用心昭然若揭。
張建宗在網誌稱，某些國家一邊主張自身國家安全，另一邊則千方百計阻撓中國維護國家安全，這種虛偽和雙重標準為人所不齒。他表示，利用單方面制裁作威脅，干預其他國家和地區的政策，違反國際法律和國際慣例的行徑，任何對香港的制裁措施都是雙刃劍，損人害己；香港與祖國有能力、決心和信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅。
他又說，自全國人大開始審議制訂「港區國安法」《決定》以來，本港一些別有用心的人再造謠煽暴，製造恐慌，誣蔑國安立法會令「一國兩制」名存實亡、令香港失去高度自治地位等，他批評說法全屬無稽之談。
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