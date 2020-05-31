人民日報：制裁香港注定徒勞 (10:36)

文章以〈人民日報鐘聲：制裁香港 注定徒勞〉為題，指出全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》，美方卻一再橫加干涉，甚至揚言要對香港採取制裁措施，是赤裸裸干預香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，充分暴露出美方的雙重標準和強盜邏輯。文章稱，美方不惜毁掉香港以阻遏中國發展進程的企圖注定徒勞無功，奉勸美方切勿誤判形勢，及早懸崖勒馬。

文章又稱，美方公然宣稱，數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度，是不打自招暴露了美國以反中亂港分子為「馬前卒」、以香港為「橋頭堡」對中國內地進行分裂、顛覆、滲透、破壞的真實意圖和險惡用心，這有力反證全國人大決定制訂有關法律、堅決堵住國家安全漏洞勢在必行，刻不容緩。

（人民日報）

港區國安法 相關報道：

崔天凱︰維護國家安全是「一國兩制」賴以生存基礎

指港變「一制」 美啟動撤特殊待遇 制裁中港官員 外電稱或設1年死線

中美角力：特朗普未提關稅 研收緊華企上市 中國學者：圖引發華銀行系統風險 貿戰變金融戰