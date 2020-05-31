崔天凱︰維護國家安全是「一國兩制」賴以生存基礎 (08:38)

崔天凱在彭博社網站發表的文章指出，長期以來，香港在國家安全上處於「不設防」狀態，有人利用這一點公然鼓吹「港獨」，煽動暴力，屢屢突破中央政府底線，外部勢力亦愈來愈肆無忌憚插手和搗亂，干預香港事務。香港陷入亂局，中國國家安全受到危害。

崔天凱稱，通過國家立法的方式堵住香港國家安全的風險漏洞已是刻不容緩，維護國家安全是「一國兩制」賴以生存的基礎，有關立法是針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為，任何人只要跟這些行為無關，便大可放心在香港安居樂業和投資興業。

（中新社）

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