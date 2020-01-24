港區國安法｜回應特朗普「一國一制」論　港府批完全錯誤：高度自治司法獨立不變 (22:05)

港府發言人稱，「我國有正當權利和義務在香港特別行政區內維護國家安全，讓香港社會從自去年開始不斷升級的暴力和恐怖主義威脅中回復安定。我們對特朗普總統及其政府持續污名化和妖魔化我國正當行使權利和義務表示深切遺憾。」發言人又稱，香港是中華人民共和國不可分離的部分，任何人稱中國無權保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態，都是站不住腳及「顯然是持雙重標準和偽善的表現」。

發言人指出，每個國家都有維護其國家安全的法例，美國最少有20項相關法律，「我們相信這些維護國家安全和主權的法律，不會引起對人民喪失自由的恐懼，甚至引起國際社會爭論或成為干涉其他國家事務的理由」；又稱所有公民都有責任維護自己國家的利益，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，個人權利受有關國家安全的法律限制，故美國和其他外國政府在人大通過《決定》後的反應「完全錯誤」。

港府發言人：雙邊合作基於協定非「禮物」

對於特朗普宣布美國取消對港特殊待遇，港府發言人表示，香港與美國和其他國家的雙邊合作，多建基於多國組織或磋商多年的雙邊協定，「不是其他司法管轄區給予香港的『禮物』」，港府不會對美方的威脅感過分憂慮，因香港「仍可依靠其基本優勢，包括法治、獨立的司法、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，以及內地經濟持續開放所帶來的獨特優勢」。

發言人又指出，香港近年加強開拓市場，2019年香港與東盟貿易佔本港總體貿易12.1%，且預料會繼續增長，而美國只佔6.2%；2019年美國對香港的貿易順差逾2000億港元，是其全球貿易伙伴中最高，而香港和美國貨物貿易總額5710億港元，只佔香港貨物貿易總額6.2%。港府認為，美國制裁香港或實施貿易限制並不合理，「只會令建立多年、互惠互利的港美關係崩壞，和傷害在香港的本地和美國企業以及其僱員」。

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