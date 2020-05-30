新冠肺炎｜危殆75歲婦脫離人工肺6日後需再接駁助呼吸 (17:25)

本港累積1082宗新型冠狀病毒確診及一宗疑似個案，仍有40名確診病人留醫9間醫院，當中一名75歲女病人（個案595）仍然危殆。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該病人本月24日曾脫離人工肺，但之後情況再度轉差，昨晚（29日）需重新接駁人工肺協助呼吸。
涉事女病人本月24日脫離人工肺後，一度可自行呼吸，情況由危殆轉為嚴重。何婉霞表示，病人其後情況轉差，於26日插喉及使用呼吸機，情況再度轉為危殆；惟之後其體內二氧化碳含量仍然上升，故昨晚要重新接駁人工肺。
何婉霞指出，病人早前接受血漿治療後，體內新型冠狀病毒含量已「好低」，估計她是因肺部長期發炎致受損，現時醫護人員會為她進行輔助治療以協助康復。
翻查資料，涉事女病人居於坪洲，本身無長期病患，2月及3月曾到美國和加拿大，回港前開始咳及發燒。她返港後接受家居檢疫，3月29日確診，之後入住東區醫院，其後情況危殆需使用呼吸機協助呼吸，4月10日起使用人工肺，是本港首名使用人工肺的新冠病毒確診者。
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