新冠肺炎｜港增3宗確診　全由巴基斯坦輸入 (16:34)

衛生防護中心公布，本港今日（30日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案，全部由巴基斯坦輸入，病人於前日（28日）經多哈乘QR818抵港，確診後全部由駿洋邨檢疫中心送院。本港至今累計有1082宗確診及一宗疑似個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉事的QR818航班共有83名乘客，當中16人已確診，比例達19%，是確診比例最高的一班機。她指出，該班機上有4名曾服務確診病人的空中服務員，因被列為密切接觸者而要送入檢疫中心；機上另外8名機師及空中服務員的深喉唾液樣本均對新型冠狀病毒呈陰性。
新增確診個案詳情：
個案1081及1082為父子，均無病徵：
．兩人分別38歲及8歲
．2月3日至5月28日到巴基斯坦，在當地沒接觸有病徵的人
．抵港後的新型冠狀病毒測試結果不確定，覆檢證實呈陽性及確診
個案1083：
．1歲男童，無病徵
．1月至5月28日到巴基斯坦
．因年紀太小，回港後無法在機場留深喉唾液樣本；入住檢疫中心後由醫護人員抽取咽喉樣本，測試呈陽性
．男童的24歲母親及2歲胞姊昨（29日）已確診
新冠肺炎 相關報道：
增13宗輸入 皆巴基斯坦返港 巴國抵港3%確診 張竹君：比例高但無入社區
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 衛生防護中心 編輯推介