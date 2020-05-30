新冠肺炎｜港增3宗確診　全由巴基斯坦輸入 (16:34)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉事的QR818航班共有83名乘客，當中16人已確診，比例達19%，是確診比例最高的一班機。她指出，該班機上有4名曾服務確診病人的空中服務員，因被列為密切接觸者而要送入檢疫中心；機上另外8名機師及空中服務員的深喉唾液樣本均對新型冠狀病毒呈陰性。

新增確診個案詳情：

個案1081及1082為父子，均無病徵：

．兩人分別38歲及8歲

．2月3日至5月28日到巴基斯坦，在當地沒接觸有病徵的人

．抵港後的新型冠狀病毒測試結果不確定，覆檢證實呈陽性及確診

個案1083：

．1歲男童，無病徵

．1月至5月28日到巴基斯坦

．因年紀太小，回港後無法在機場留深喉唾液樣本；入住檢疫中心後由醫護人員抽取咽喉樣本，測試呈陽性

．男童的24歲母親及2歲胞姊昨（29日）已確診

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