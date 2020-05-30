港區國安法｜李家超：將培訓警隊等紀律部隊配合「港區國安法」落實 (14:13)

對於傳媒日後報道外地「港獨」分子的政治理念或採訪內地異見者等會否違法，李家超指出，《基本法》保障採訪和新聞自由，只要傳媒真誠報道新聞，肯定不會有犯罪意圖。

對於美國總統特朗普稱，將展開取消美國給予香港特殊待遇的程序，並將制裁參與侵蝕香港自治的中國內地及香港官員，李家超表示中國崛起後受美國針對，兩國早已開展博弈，而香港是開放城市，美國於香港對中國內地做任何事都比較容易，「如果用這些手段打算威嚇政府官員，是不會得逞」。

港區國安法 相關報道：

鄭若驊：特朗普「一國一制」說法非常錯 中央就國家安全立法合情合理合憲

聯合國安理會非正式討論香港議題 中國代表批英美：管好自己的事

環球時報：特朗普對華打擊決定不了港命運 中方將奉陪

特朗普宣布美國將取消香港特殊待遇 「一國兩制變一國一制」