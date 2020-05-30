李家超：將培訓警隊等紀律部隊配合「港區國安法」落實 (14:13)

全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》草案，保安局長李家超今日（30日）早上出席商台節目時表示，本港執法部門在處理國家安全的經驗不多，為配合「港區國安法」落實，會培訓警隊及其他紀律部隊，現在亦要思考需要多少人手、進行什麼培訓、運作系統和制度等。
對於傳媒日後報道外地「港獨」分子的政治理念或採訪內地異見者等會否違法，李家超指出，《基本法》保障採訪和新聞自由，只要傳媒真誠報道新聞，肯定不會有犯罪意圖。
對於美國總統特朗普稱，將展開取消美國給予香港特殊待遇的程序，並將制裁參與侵蝕香港自治的中國內地及香港官員，李家超表示中國崛起後受美國針對，兩國早已開展博弈，而香港是開放城市，美國於香港對中國內地做任何事都比較容易，「如果用這些手段打算威嚇政府官員，是不會得逞」。
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