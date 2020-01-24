港區國安法｜鄭若驊：特朗普「一國一制」說法非常錯　中央就國家安全立法合情合理合憲 (12:46)

全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》草案後，美國總統特朗普周五（29日）批評中國將「一國兩制」變成「一國一制」。律政司長鄭若驊今日（30日）出席港台節目時表示，有關說法「非常錯」，中央就國家安全立法是天公地道，亦是合情、合理及合憲，並稱很多人注重「兩制」而忘記「一國」的重要性，並強調國家安全從來不在香港的自治範圍。
鄭若驊指出，根據國際法原則，干擾其他國家的內政是不能接受，強調香港官員沒有削弱香港高度自治。被問到市民日後如高叫政府官員下台等批評政府的口號，會否觸犯法例及以言入罪時，鄭若驊說需要考慮多項因素，目前未有法例細節，討論是言之過早。
對於草案提及中央會根據需要在港設立機構，鄭若驊認為市民毋須擔憂，指出任何人來港都要遵守本港法律。她稱，內地機構人員在內地是依法辦事，但有人會戴有色眼鏡看待，認為不應「一竹篙打一船人」。
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