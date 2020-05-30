環球時報：特朗普對華打擊決定不了港命運　中方將奉陪 (11:00)

社評指出，香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，牽動着許多美國大公司的利益；又稱如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，令更多美國人受影響。文中又稱，美國想用「脫鈎」來懲罰中國，但實際情況是美國只想在高科技等狹窄領域與中國脫鈎，一般美國製造的貨品「他們巴不得往中國賣更多」。

文中稱，美方把香港社會與內地社會等同對待，自會幫着兩地民眾進一步團結，同仇敵愾，美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，香港社會對美國的態度必將改寫。

社評指出，就算華府對香港增加關稅或收緊赴美簽證，這些都是局部和臨時的曲折，決定不了香港的命運；而美國「這裏退出，那裏制裁，只會把自己折騰得愈來愈瘦，愈來愈虛弱，他們的這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺」。

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