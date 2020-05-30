特朗普宣布美國將取消香港特殊待遇　「一國兩制變一國一制」【短片】 (08:45)

美國總統特朗普周五（29日）於白宮舉行記者會，批評全國人大會議通過制訂「港區國安法」的《決定》草案，指出中國違背《中英聯合聲明》確保香港自治的承諾，將「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將取消美國對港特殊待遇。
特朗普形容全國人大通過「港區國安法」《決定》草案，對港人、內地人及全世界人民來說是「悲劇」，批評「中國扼殺了香港的自由」。他稱已指示官員展開取消美國給予香港特殊待遇的程序，有關決定會全面影響與香港的多項協議，包括引渡條約及出口管制，並將取消香港作為中國其他地區以外的一個單獨關稅區和旅遊地區所享有的優惠待遇。
他指出，將制裁參與侵蝕香港自治的中國內地及香港官員，並禁止美國認為有潛在安全風險的外國人從中國入境，以更好地保護重要的大學研究，估計有3000至5000名中國研究生受影響。他又說，將終止美國與世衛的關係。
（路透社/BBC）
港區國安法 相關報道：
美領事：對華措施盡力不礙港人 圖改北京對港行為 劉兆佳：不會影響決定
相關字詞﹕國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 美國 特朗普 編輯推介