天文台預測今晚及明早有雷暴　下周天氣炎熱 (16:30)

展望隨後兩三日天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

【12:07】天文台取消黃色暴雨警告

天文台在下午12時05分取消黃色暴雨警告。

【10:27】天文台改發黃色暴雨警告

天文台在上午10時25分改發出黃色暴雨警告信號，表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【09:00】天文台發紅色暴雨警告

天文台在上午9時正改發紅色暴雨警告信號。

【07:55】上午7時50分，天文台錄得氣溫25.5度，相對濕度94%，黃色暴雨警告信號及雷暴警告現正生效。

活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，本港今早大部分地區錄得超過30毫米雨量，而屯門、將軍澳及西貢的雨量更超過70毫米。

預測本港地區今日（30日）大致多雲，早上有大驟雨及狂風雷暴。下午驟雨減少，短暫時間有陽光，最高氣溫約30度，吹和緩南至西南風。

展望明日（31日）有幾陣驟雨，隨後兩三日天氣炎熱，部分時間有陽光。