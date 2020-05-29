國際特赦組織發起聯署　要求中國政府停止立港區國安法 (22:00)

國際特赦組織香港分會指出，港區國安法對香港的人權構成嚴重威脅，又指中國經常以「國家安全」為藉口打壓人權捍衛者或維權者，但被控觸犯國家安全相關法律的人，往往被剝奪公平審訊的權利，「被失蹤」或遭秘密拘留，無法與律師會面的個案屢見不鮮。

分會呼籲中國政府停止把港區國安法強加於香港，敦促全國人大常委會委員長栗戰書保障香港人權。分會的聯署見 https://www.facebook.com/AmnestyHK/posts/10158029233701273

譚耀宗：有意見可到中國人大網提交

另一邊廂，全國人大常委譚耀宗表示，「中國人大網」有專門收集意見的渠道，屆時會統計多少人給予意見，提議外界如對港區國安法立法有任何意見，可以通過網上提交意見書。

譚耀宗強調，港區國安法主要針對涉及嚴重危害國家安全行為和活動的「極少數」，香港的言論自由不會受到影響。

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