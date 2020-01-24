大埔那打素醫院負壓系統故障逾4小時始復常　3病人需轉房包括一肺癆患者 (23:15)

涉事隔離病房的隔離病室負壓系統於今早10時17分亮起警報，何婉霞下午稱，當時病房內有3名病人，包括一名肺癆病人、一名懷疑患肺癆病人，以及一個等候新型冠狀病毒檢測結果的病人，其中等候新型冠狀病毒檢測結果的病人測試結果呈陰性；警報響起時病房無人出入，醫護人員有適當保護裝備，醫管局評估後認為感染風險很低。負壓系統停頓18分鐘後，機電工程署人員於10時35分以人手重啟系統，病房恢復負壓。

根據醫管局晚上發出的新聞稿，涉事病房當時另有9名非患「具空氣傳染性疾病」的病人，即合共有12名病人留醫，何婉霞下午提及的3名病人獲安排到該院其他隔離病房繼續接受治療。機電署檢查後發現，負壓系統的控制系統其中一電子零件損毁，導致該隔離病房的通風及負壓系統故障，系統在更換零件後，於下午2時30分恢復全面自動運作，即在故障後逾4小時才恢復正常。

連同今日的事件，過去兩個月內，公立醫院負壓系統已7次故障，涉及6間醫院，何婉霞說調查後有數宗主要涉及機件故障，已要求機電署徹底檢視。

機電署回覆本報查詢表示，早前發生而已完成調查的事故，成因主要為抽風系統機件故障；博愛醫院的事故是人為錯誤，是工程承辦商人員在恆常維修期間誤觸通風系統安全掣導致；瑪麗醫院的事故則仍在調查中。機電署指出，負壓病房由今年初開始全面以負壓模式24小時運作，署方正與醫管局協調，盡快分階段為負壓病房機電設施進行全面檢查維修。

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