入境處破假工作簽證集團拘逾30人　印尼主腦今判囚43月 (20:45)

2017年12月，入境處展開反黑工行動期間，拘捕一名在食店工作的印尼籍女傭，經調查發現女傭從未在合約列明的地址居住，合約上的僱主亦不認識她，入境處相信有集團在背後操控，協助女傭申請非法簽證。

翌年3月入境處派員突擊搜查元朗一間僱傭中介公司，搜出大量虛假文件，包括合約、入息證明等，行動中拘捕超過30人，包括43歲持香港身分證的印尼籍主腦，以及23名外傭，年齡介乎30至52歲，其中17名外傭被檢控，早前被判監3至8個月。

入境處助理處長（執法）樊曉聲表示，集團主腦通曉印尼話，並利用外傭網絡，誘使欲掙快錢或未找到新僱主的外傭，留港從事鐘點、食肆清潔工等工作，集團向每名外傭收取2萬至4萬元費用，並從非法途徑取得20多名港人「假僱主」的身分證資料。

他續說，被盜取個人資料的港人從未聘請外傭，入境處正調查主腦如何取得他人的個人資料；涉事中介公司2013年起運作，樊曉聲相信案件是個別事件，同類案件無上升趨勢，行動繼續進行，不排除更多人被捕。