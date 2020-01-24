20歲男生涉黃大仙暴動表證成立　控方反對辯方影片呈堂　遭官斥無理據後撤回 (19:30)

被告林子浩（20歲）否認於去年10月1日，在黃大仙東頭村道與其他不知名者參與暴動。被告今不自辯，辯方傳召一名辯方證人何健滔。何健滔作供指出，自己為被告的中學同學，案發當日下午在Telegram群組 「被捕人士關注組」內看到一段影片，憑片中「黑黑地、金金地」和「整體頭髮好長」的髮型及身型認出被告，並備份該影片，在本月26日把影片燒錄至光碟，轉交被告的代表律師。

辯方申請把該影片呈堂，遭控方反對，稱辯方沒傳召影片拍攝者作供，並指出兩名控方證人昨日作供時，均稱案發時沒有消防車在附近停泊，但片段內卻有消防車出現，並有聲響，質疑影片真確性。

法官沈小民問及控方有何理據指影片經篡改，控方多次回答「冇資料」，沈官頗為激動地質疑「你反對又唔話畀我聽個理據，即係叫我返屋企自己諗呀？」沈官反問控方「係咪話條片有人key咗部消防車落去？」又指摘控方「唔係企起身講句反對就坐番低」，要求控方書面提交理據。控方在午後再開庭時撤回反對，影片最終獲准呈堂。案件下周一（6月1日）續審，其間被告繼續保釋。

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