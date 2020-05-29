擅離檢疫賓館房間　美籍漢判囚10日 (18:45)

美國籍男子3月中由內地飛抵香港後，涉擅離報稱居住檢疫的賓館房間，到賓館的走廊尋找負責人，被控違反檢疫令。他早前否認控罪受審，今日在九龍城裁判法院（29日）被裁定罪成。被告求情時稱自己「只是犯錯沒有犯罪」，惟裁判官斥被告「自私、無知，對公共衛生造成危險」，判處監禁10日。
報稱無業的美國籍男子Roy Steven Lawrence（57歲）否認於本年3月28日離開檢疫地點，即尖沙嘴彌敦道54至64號美麗都大廈8樓一單位，違反授權人員於3月18日向他發出的檢疫命令。
裁判官裁決時指出，檢疫令狀清楚地以英文寫明「不得離開檢疫房間」，被告在內地任英語教師，不可能不明白檢疫令詳情。另外，被告稱自己有財政困難，不能再負擔昂貴租金，惟被告太太早已支付全部房租，直言其理由不合理。被告曾稱想獲得退款並另覓地方居住，顯示他有離開酒店的意圖。
被告求情時稱，自己離開房間純粹是向賓館負責人求助，反問法官「犯了一個錯就應該坐監？」他重申自己不是罪犯。惟裁判官判刑時駁斥，被告確實離開檢疫房間，走到賓館的走廊，判處他監禁10日。
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