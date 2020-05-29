擅離檢疫賓館房間　美籍漢判囚10日 (18:45)

報稱無業的美國籍男子Roy Steven Lawrence（57歲）否認於本年3月28日離開檢疫地點，即尖沙嘴彌敦道54至64號美麗都大廈8樓一單位，違反授權人員於3月18日向他發出的檢疫命令。

裁判官裁決時指出，檢疫令狀清楚地以英文寫明「不得離開檢疫房間」，被告在內地任英語教師，不可能不明白檢疫令詳情。另外，被告稱自己有財政困難，不能再負擔昂貴租金，惟被告太太早已支付全部房租，直言其理由不合理。被告曾稱想獲得退款並另覓地方居住，顯示他有離開酒店的意圖。

被告求情時稱，自己離開房間純粹是向賓館負責人求助，反問法官「犯了一個錯就應該坐監？」他重申自己不是罪犯。惟裁判官判刑時駁斥，被告確實離開檢疫房間，走到賓館的走廊，判處他監禁10日。

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