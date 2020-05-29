蓬佩奧臚列事例　稱香港不再高度自治【附報道連結】 (19:09)

．北京排除香港特首普選

2014年8月，全國人大常委會全票通過處理本港普選特首及2016年立法會選舉產生辦法的決定，對普選特首「落三閘」。

相關報道：人大落3閘 佔中展抗命（2014年9月1日）

．異見者被送回中國內地

2015年10月至12月，主打銷售「內地禁書」的銅鑼灣書店先後有5人失蹤，包括瑞典籍書店股東桂民海、店長林榮基及經營者李波等，其後證實他們被帶到內地。內地官方之後發放的片段中，桂民海承認為2004年前一宗酒後駕駛撞死人的車禍而回內地自首。

相關報道：警方尋銅鑼灣書店失蹤4人 消息指部分被公安帶走 店長子疑關「禁書」業務（2015年11月15日）

相關報道：新華社：桂民海早年涉醉駕車死人 因悔疚回內地自首（2016年1月17日）

．有港媒在親中廣告商杯葛的壓力下自我審查

．北京驅逐多名美國記者

今年2月，中國外交部稱美國《華爾街日報》一篇來論發表種族歧視言論，宣布吊銷該報3名駐華記者的記者證，並要求離開中國。

相關報道：美列華5官媒「外國使團」 命披露僱員資料 中方即吊銷《華爾街日報》3駐華記者證件（2020年2月20日）

．人大法工委稱常委會對港法律有決定權

去年11月，全國人大常委會法工委對於香港高等法院裁定「禁蒙面法」違憲，稱香港特區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會判斷和決定。

相關報道：禁蒙面法被裁違憲 人大法工委指削弱特首和特區政府管治權 《環時》：撥亂反正的重要表態（2019年11月19日）

．港澳辦、中聯辦有權對立法會事務發聲

就立法會內務委員會一直未選出正副主席，港澳辦及中聯辦今年4月發稿譴責，其後亦稱兩辦並非《基本法》22條所指的一般「中央人民政府所屬各部門」，有權就香港立法會事務等發聲及行使監督權。

相關新聞：兩辦轟郭榮鏗違誓公職失當 郭：按議規主持內會 劉兆佳：先警告泛民（2020年4月14日）