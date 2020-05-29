父幼子面前強姦次女　官斥惡心判囚15年9個月 (19:00)

任職菜販的被告早前承認兩項企圖強姦、5項強姦和1項虐兒罪，案發時間介乎2011年9月至2018年9月。法官引述三姊弟的心理報告指，被性侵的X性格樂觀、恢復能力強，目前未有情緒或行為問題，但她仍感不安全、羞恥及不信任他人，同時感到遭父親背叛和傷害。

長女Y則有感與「生還者」無異，逃過妹妹經歷的痛苦，她在弟妹面前擔當家長角色，以減輕自己的罪疚感和痛苦。她一方面認為父親應受懲罰，另一方面對父親面臨長期監禁而感傷心。

兩姊妹透露家人曾要求她們為父親撰寫求情信，Y更形容祖母對他們的遭遇漠不關心，對祖母感到失望。至於目睹強姦事件的幼子Z，事件對其身心造成創傷，獨自一人時常回憶事件，目前迴避重提事件，以保護自己免受傷害。

被告的心理報告則顯示，他經常對性想入非非，在性方面對X的態度扭曲，以及缺乏同情心，形容其悔意流於表面，重犯風險偏低至中等。

法官稱，即使3名子女目前毋須接受心理輔導，事件對他們的長遠影響仍屬未知之數，判刑必須具阻嚇力。

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