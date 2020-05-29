岑子杰覆核港拒承認同性海外婚姻　政府︰《基本法》只承認異性婚姻 (17:55)

申請方指出，岑子杰於2013年與伴侶在美國紐約合法結婚，其婚姻地位卻不被本港法律承認，導致他們無法享有相關權利和福利，認為他們應如異性夫婦一樣，享有離婚、領養養子並讓他繼承丁權等權利。

法官周家明指出，是次覆核的範圍籠統，法庭沒機會就特定議題審視當中的證據，假如法庭頒下有關聲明，將影響整個制度。申請方回應稱，法庭過去處理多宗涉同志權益的案件，政府未能證明他們可以對同志作差別待遇，假如岑子杰和其他同志需就多項福利，逐一向法庭提出司法覆核，他們將承受負擔，做法構成不公。

律政司長一方則指出，《基本法》第37條只承認異性婚姻，屬公共政策中的基本原則，政府亦沒憲制或法律責任承認同性婚姻，形容申請方「走後門」，從另一途徑覆核同性本地婚姻權；假如政府承認本地異性婚姻外，同時承認海外同性婚姻，等同政府已承認同性婚姻。法官聽畢雙方陳辭後，押後裁決。

其他報道：財會續審海洋公園撥款 何君堯稱「教育已腐敗」 建議抽50億教育撥款予園方

其他報道：清潔工多次性侵犯年幼女兒判囚兩年 官：被告現對女兒非常危險

其他報道：疑撕文宣後弄跌他人手機 食環署主任控刑毁准保釋​​