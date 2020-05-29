清潔工多次性侵犯年幼女兒判囚兩年　官：被告現對女兒非常危險 (17:15)

被告與妻子育有4名子女，包括有智力問題及過度活躍症的18歲長子、12歲次女X、7歲的第三子，以及1歲的幼女。

區院法官林嘉欣早前索取被告臨牀心理報告和女童X的創傷報告，女童X報告顯示，她未有因事件而心情低落，但卻對被告有矛盾感受，一方面形容被告行為「惡心」；另一方面卻因為被告為其父親，不知道是否應遷怒於他。

被告心理報告指出，雖然被告重犯風險偏低，但對其願意改變的積極性有懷疑，即使被告接受心理輔導處理其性犯罪行為，仍需看被告是否願意「打開心扉」去接受治療，認為被告暫不與女童單獨見面是最好的預防方法。

林官判刑時指出，非常關注被告欠缺對社會關係的了解，缺乏能力與他人建立在婚姻以外的健康關係，而他的兩名女兒需要父親，但被告現時對她們來說非常危險，希望社署介入為其家庭提供協助。

其他報道：競委會：今年內就競爭法第二行為守則指引案展開法律程序

其他報道：大埔富亨邨路邊採野菇 五旬婦食後疑中毒入院

其他報道：疑撕文宣後弄跌他人手機 食環署主任控刑毁准保釋​​