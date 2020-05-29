3男涉去年12月堵路被搜索帶等　全准保釋候訊 (17:45)

首宗案件的被告沙文廸（17歲）為巴基斯坦籍學生，被控於去年12月8日在旺角亞皆老街與染布房街交界，導致陳列的垃圾對車輛造成阻礙。據悉，被告被捕後有招認。

次案涉及兩人，依次為地盤散工呂葆華（32歲）及快餐店職員胡文龍（19歲）。首被告被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪，指稱他去年12月1月在旺角彌敦道近亞皆老街交界，與石家熙及其他人非法集結，及管有能夠發出雷射光束的裝置。

次被告另被控一項管有適合作非法用途的工具或攻擊性武器並意圖作非法用途使用罪，指稱他同日於旺角新填地街近山東街交界，管有一支士巴拿及100條索帶。據了解，有閉路電視拍下被告的行蹤。

兩宗案件分別押後至7月9日及7月13日，以待辯方索取文件。

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