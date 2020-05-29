新冠肺炎｜港增13宗確診　全由巴基斯坦輸入 (16:37)

今日新增確診病人全部由巴基斯坦前往卡塔爾多哈，轉乘QR818航班於昨日（28日）抵港，入住駿洋邨檢疫中心，個案詳情：

個案1068：

．36歲男子，無病徵

．3月與家人一同到巴基斯坦，昨與一名友人同行回港，友人對新型冠狀病毒呈陰性

個案1069至1073為親戚，全部人無病徵：

．個案1069（38歲女子）早前帶同5歲女兒（個案1070）和兩名分別14和15歲的兒子（個案1071及1073）到巴基斯坦，參加24歲男親戚（個案1072，1月中到巴基斯坦）的婚禮

．5人昨日同行回港

個案1074及1075為朋友，昨同行回港，均無病徵：

．個案1074為46歲男子，2月27日回巴基斯坦探親

．個案1075為33歲男子，3月21日回巴基斯坦

個案1076及1077是母女，昨一起回港，均無病徵：

．個案1076為2歲女童

．個案1077為24歲女子，早前帶女兒（個案1076）及兒子回巴基斯坦探望丈夫

個案1078：

．37歲男子，無病徵

．3月回巴基斯坦探親

個案1079：

．29歲男子，無病徵

．一年前在香港結婚，其後返回巴基斯坦，昨再回港

個案1080：

．21歲男子

．去年與一名香港女子結婚後，昨首次來港

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