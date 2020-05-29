競委會：今年內就競爭法第二行為守則指引案展開法律程序 (16:27)

陳家殷解釋，有關涉及第二行為守則的案件，除了需律師作深入法律分析，也需經濟學家分析該涉嫌行為對經濟的影響，同時需定義市場，研究涉案行為的經濟效益，才有信心「過到門檻」。所以相對於涉及第一行為守則，即圍標、瓜分市場或合謀定價等個案，涉及第二行為守則的案件複雜得多，調查時間亦較長。陳家殷又補充，該宗案件涉及數間公司，但未有透露案件所涉行業或詳情。

另外，上屆主席胡紅玉曾提及過往進行燃油市場調查時，難以向油公司索取資料。競委會亦曾被指是「無牙老虎」。陳家殷回應稱不認同是「無牙老虎」，說目前已有6宗案件交到競爭事務審裁處，兩宗已有裁決。

陳家殷補充，未來將和政府持續溝通，爭取將來能在進行市場研究時，能擴大競委會蒐集資料的權力。他續稱，明白消費者關注燃油價格高企，但因2017年已進行一次市場調查，競委會權力無變，未必短期內再做燃油市場調查。他強調，會嚴肅及認真留意情况。

他又透露，競委會現正進行有關樓宇維修的市場調查，在蒐集資料時「看不到有好大問題」，對進度感樂觀。

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