財會續審海洋公園撥款　何君堯稱「教育已腐敗」　建議抽50億教育撥款予園方 (14:50)

財委會主席陳茂波今早提出要「劃線」，但多名議員不斷追問海洋公園大樹灣水上樂園項目超支問題。公民黨議員郭榮鏗重提政府2013年提交的文件指出，該項目支出在超出22.9億元後，政府不會額外再批款，質問政府今次是否在此之上再申請撥款。商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞回應，今次申撥款只涉工程尾數，但經三番四次追問下，她承認是今次是在22.9億元以外再申請撥款。

公民黨議議員郭家麒指出，大樹灣項目是「胡塗帳」，今次申請撥款中的6.89億元一般開支，政府沒說明當中有多少用作交「尾數」，認為無信心作決定，故根據議事規則，要求中止項目。

實政圓桌田北辰質疑，為何海洋公園無能力與銀行商討債務重組，因債務重組對銀行是「百利而無一弊」，質疑園方有否盡力游說。海洋公園董事局副主席劉鳴煒回應，因為疫情影響旅遊業，銀行會審視機構還款能力。

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