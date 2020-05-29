青年襲警判罰款　律政司申覆核　官維持原判 (14:22)

去年7月14日沙田反修例示威中，19歲青年涉以雨傘「篤」警長胸口，他早前承認襲警罪，被判罰款2000元。律政司不滿判刑過輕申請覆核，裁判官今（29日）於西九龍裁判法院決定維持原判。裁判官稱，青年當時獨自和警員對峙，反映他無預謀犯事，加上受襲的警長配有圓盾保護，認為青年沒有意圖嚴重傷害他。
被告賴雲龍（現年20歲）早前承認於去年7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。裁判官高偉雄今早就判刑覆核作出裁決，表示被告在防線前襲擊警長，可能激發衝突；但由於事主沒有受傷，被告僅作出一次襲擊，故不認為他有預謀襲警。
裁判官指出，案情指稱被告首先持傘指向警長，在警長推進下，被告才用雨傘末端「篤」警長胸口。裁判官強調觀乎事發經過，被告明顯只想以雨傘挑釁警長，沒有意圖嚴重傷害他。
裁判官稱，被告背景報告和求情信透露，他從小家庭破碎，曾被同學欺凌，導致心智並不成熟。裁判官指出，案發時只有他一人在防線前對峙，反映他無知愚蠢，故其年齡可構成減刑理由。裁判官表示，被告已被還押100日，已有足夠阻嚇性，判罰款是適當的刑罰。
對於律政司一方擬傳召警員作供，裁判官表示如現階段容許控方傳召警員作供，對被告極之不公，故駁回申請。
被告另涉去年11月的機場暴動案，仍還押看管。