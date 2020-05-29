港區人代：夏寶龍稱港區國安法草案獲全國14億人支持　 (14:30)

港區人大代表團透露，日前獲全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍接見，他們引述夏寶龍稱，對看見本港年輕人犯法感到難過，因此有必要立法。夏寶龍又提到，人大副委員長王晨在會議上說明草案時，屢次被在場掌聲打斷，反映草案獲全國14億人支持。

譚耀宗強調，「港區國安法」主要針對涉及嚴重危害國家安全行為和活動的「極少數」，香港的言論自由不會受到影響。他又認為美國的制裁行動進一步證明美國持續干預香港事務，並引用外界形容制裁是「雙刃劍」的比喻，稱美國公司同樣會受影響，相信美國方面會作全面考慮。

常委會下月底開會 有機會處理草案

另外，譚耀宗接受港台節目訪問表示，人大常委會秘書處接到任務後，將有專家草擬條例草案及執行機制，再交由常委會開會討論。譚耀宗認為草案不會拖得太久，而常委會下月底會召開例會，暫未有具體安排，相信屆時處理有關草案的機會高。至於能否一次會議完成審議，譚耀宗稱要視乎各常委的意見，若滿意草案便會獲得通過，否則若要修改則需要較長時間。

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