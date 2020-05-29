蓬佩奧：香港自由持續被蠶食　再獲特殊待遇可能性很遙遠 (12:30)

蓬佩奧在報告中稱，過去多年香港的自由持續被蠶食，自中國國家主席習近平上台後此情況更甚。報告列出多個例子，北京排除了香港特首普選；異見者從香港被送回中國內地，被迫承認被指控的「罪行」；有香港傳媒在親中廣告商杯葛的壓力下自我審查；北京亦驅逐多名在內地採訪的美國記者，並禁止在香港採訪。

報告亦稱，全國人大常委會法工委去年11月稱，香港法律是否符合《基本法》，只能由人大常委會作判斷和決定；至今年4月，中聯辦稱國務院港澳辦和中聯辦不是《基本法》22條所指的一般「中央人民政府所屬各部門」，有權就香港立法會事務等發聲及行使監督權。

報告又指出，對於過百萬名香港市民上街，香港特區政府未有聆聽或以民主方法解決，反而施放催淚彈及拘捕大批示威者。報告更說，曾有報道稱北京曾派武警到港，稱此舉是違反《基本法》和《中英聯合聲明》。

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