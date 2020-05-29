李柱銘：中國對港基本方針政策完全改變　正落實全面管治權 (13:00)

全國人大昨（28日）表決通過制訂「港區國安法」的決定草案，民主黨創黨主席李柱銘今早（29日）出席商台節目訪問時表示，中國對香港的基本方針政策已完全改變，現時中央政府正在香港落實2014年白皮書所指的全面管治權，並形容是「黨人治港」，完全違背《中英聯合聲明》中的一國兩制、港人治港、高度自治。
李柱銘提及港獨議題，認為是「羅曼蒂克」及很危險，一定要思考付出的代價有沒有成功機會。他又說，最不喜歡一些人鼓勵別人獨立、搞革命，但自己不出頭。
國際社會有道義責任為港人發聲
李柱銘稱，英國是《中英聯合聲明》協議國，有義務和責任為港人發聲；而歐美多國當年亦支持該份國際協議，北京不能將香港問題視為内部事務，國際社會有道義上的責任為港人發聲。
另外，《基本法》23條回歸以來一直未立法，李柱銘指出，歷任特首均稱當時環境不成熟，他認為那是代表共產黨默認並不需要立法。他說，現時立法會若要通過23條也「夠人夠票」，一定能通過。
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